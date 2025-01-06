В США из-за снегопадов отменены авиарейсы, закрыты школы и федеральные учреждения

Арктический циклон установил опасно низкие температуры по крайней мере на двух третях материковой части США, что привело к массовому блокированию транспортных сообщений, закрытию школ и федеральных учреждений. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с понедельника на двух третях территории США в восточной части будет царить опасный холод и ледяной ветер. Предполагается, что температура воздуха опустится на 7-14 градусов по Цельсию ниже нормы.

При этом сообщается о массовом прекращении работы школ и федеральных учреждений в по меньшей мере пяти штатах - Индиане, Вирджинии, Кентукки, Миссури и Канзасе.

В то же время снегопады и штормовые ветры вызвали хаос в пассажирских перевозках железнодорожным транспортом. Только в воскресенье были остановлены более двух десятков маршрутов, вдвое больше отменено в понедельник. По данным вебсайта FlightAware, в понедельник утром по всей стране отменено более 1400 авиарейсов и еще 740 задержаны.

Синоптики предупреждают о сохранении низких температур на большей части Соединенных Штатов в течение следующих недель.

Напомним

Как ранее писал УНН семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.