У США через снігопади скасували понад 700 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У США через снігопади скасували понад 700 авіарейсів, а ще кілька тисяч перельотів перенесли. У Баффало літак з 64 пасажирами на борту не впорався з керуванням, але ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на USA Today.
"На Середньому Заході понад 700 рейсів були скасовані і більше 2 тисяч перенесені", - пишуть у виданні.
Так, повідомляється, що через екстремальну погоди в США скасували понад 700 рейсів в неділю і понад 4500 були затримані за даними сайту FlightAware.
У Баффало, літак з Нью-Йорка, зісковзнув з рульової доріжки в неділю вранці. Однак в авіакомпанії повідомили, що ніхто з 64 пасажирів на борту літака не постраждав.
Повідомляється, що сніг випав в 30 американських штатах, а подекуди замети досягли 30 см. Складніше стало пересуватися й по дорогах. Людям рекомендують залишатися вдома, якщо є така можливість.
Нагадаємо, через снігопад у Канаді на трасі зіткнулися 40 автомобілів, одна людина загинула.