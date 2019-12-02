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У США через снігопади скасували понад 700 рейсів

У США через снігопади скасували понад 700 рейсів

Київ • УНН

 • 13552 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У США через снігопади скасували понад 700 авіарейсів, а ще кілька тисяч перельотів перенесли. У Баффало літак з 64 пасажирами на борту не впорався з керуванням, але ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на USA Today.

"На Середньому Заході понад 700 рейсів були скасовані і більше 2 тисяч перенесені", - пишуть у виданні.

Так, повідомляється, що через екстремальну погоди в США скасували понад 700 рейсів в неділю і понад 4500 були затримані за даними сайту FlightAware.

У Баффало, літак з Нью-Йорка, зісковзнув з рульової доріжки в неділю вранці. Однак в авіакомпанії повідомили, що ніхто з 64 пасажирів на борту літака не постраждав.

Повідомляється, що сніг випав в 30 американських штатах, а подекуди замети досягли 30 см. Складніше стало пересуватися й по дорогах. Людям рекомендують залишатися вдома, якщо є така можливість.

Нагадаємо, через снігопад у Канаді на трасі зіткнулися 40 автомобілів, одна людина загинула.

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