У США через снігопади скасували понад 700 рейсів

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У США через снігопади скасували понад 700 авіарейсів, а ще кілька тисяч перельотів перенесли. У Баффало літак з 64 пасажирами на борту не впорався з керуванням, але ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на USA Today.