Из-за снегопада в Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей, один человек погиб

По данным полиции, на шоссе столкнулись около 40 автомобилей. Один человек погиб на месте, еще трое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться. Из-за ДТП на трассе частично перекрыто движение.

Причиной аварии стали плохие погодные условия. Согласно прогнозу синоптиков, в Кингстоне в воскресенье выпадет до 15 см снега.

Напомним, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.