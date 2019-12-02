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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 18242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80945 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116672 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146760 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Из-за снегопада в Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей, один человек погиб

Из-за снегопада в Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей, один человек погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Один человек погиб и 16 пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на скоростной трассе недалеко от Кингстона (провинция Онтарио). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.

По данным полиции, на шоссе столкнулись около 40 автомобилей. Один человек погиб на месте, еще трое из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные участники аварии на автобусах были доставлены в социальные центры, где они могут согреться. Из-за ДТП на трассе частично перекрыто движение.

Причиной аварии стали плохие погодные условия. Согласно прогнозу синоптиков, в Кингстоне в воскресенье выпадет до 15 см снега.

Напомним, днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

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