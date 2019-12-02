Через снігопад в Канаді на трасі зіткнулися 40 автомобілів, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Одна людина загинула і 16 постраждали в результаті великої дорожньо-транспортної пригоди на швидкісній трасі недалеко від Кінгстона (провінція Онтаріо). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CTV.
За даними поліції, на шосе зіткнулися близько 40 автомобілів. Одна людина загинула на місці, ще троє з 16 постраждалих перебувають у важкому стані. Решта учасників аварії на автобусах були доставлені в соціальні центри, де вони можуть зігрітися. Через ДТП на трасі частково перекрито рух.
Причиною аварії стали погані погодні умови. Згідно з прогнозом синоптиків, в Кінгстоні в неділю випаде до 15 см снігу.
Нагадаємо, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.
В Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.