В США из-за снегопадов отменили более 700 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В США из-за снегопадов отменили более 700 авиарейсов, а еще несколько тысяч перелетов перенесли. В Буффало самолет с 64 пассажирами на борту не справился с управлением, но никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.
"На Среднем Западе более 700 рейсов были отменены и более 2 тысяч перенесены", - пишут в издании.
Так, сообщается, что из-за экстремальной погоды в США отменили более 700 рейсов в воскресенье и более 4500 были задержаны по данным сайта FlightAware.
В Буффало, самолет из Нью-Йорка, соскользнул с рулежной дорожки в воскресенье утром. Однако в авиакомпании сообщили, что никто из 64 пассажиров на борту самолета не пострадал.
Сообщается, что снег выпал в 30 американских штатах, а иногда сугробы достигли 30 см. Сложнее стало передвигаться и по дорогам. Людям рекомендуют оставаться дома, если есть такая возможность.
Напомним, из-за снегопада в Канаде на трассе столкнулись 40 автомобилей, один человек погиб.