У США автомобіль в'їхав у дворик ресторану: двоє загиблих, троє поранених
Київ • УНН
У передмісті Міннеаполіса водій в'їхав на автомобілі у внутрішній дворик ресторану. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, щонайменше троє отримали поранення, водія заарештовано за звинуваченням у вбивстві.
У передмісті Міннеаполіса чоловік в'їхав на своєму автомобілі у внутрішній дворик ресторану. В результаті події, двоє людей загинули і щонайменше четверо отримали поранення.
Пише УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес.
У США, неділю ввечері в таверні Park Tavern у парку Сент-Луїс (передмістя Міннеаполіса), чоловік влетів на машині у внутрішній дворик закладу, внаслідок чого двоє людей загинули та ще троє отримали поранення.
Деталі
Кадри з камер спостереження зафіксували, як чоловік, ім'я якого поліція не називає, в'їжджає у внутрішній дворик ресторану "Парк Таверна" в Сент-Луїс-парку, місті на захід від Міннеаполіса. На кадрах видно, як чоловік заїжджає на парковку ресторану в неділю ввечері, але не заходить всередину. За словами поліції, він намагався припаркуватися, а потім заїхав у внутрішній дворик.
Водій був заарештований за злочинне вбивство. Поліція не надала додаткових подробиць щодо можливого мотиву. Вони також не ідентифікували жертв.
Доповнення
В письмовій заяві в понеділок Аннеліза Хайткамп, прес-секретар Методистської лікарні в Сент-Луїс-парку, повідомила, що один із загиблих і четверо постраждалих працювали в цьому закладі.
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