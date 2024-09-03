В США автомобиль въехал во дворик ресторана: двое погибших, трое раненых

В пригороде Миннеаполиса мужчина въехал на своем автомобиле во внутренний дворик ресторана. В результате происшествия, два человека погибли и по меньшей мере четверо получили ранения.

Пишет УНН с ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В США, в воскресенье вечером в таверне Park Tavern в парке Сент-Луис (пригород Миннеаполиса), мужчина влетел на машине во внутренний дворик заведения, в результате чего два человека погибли и еще трое получили ранения.

Детали

Кадры с камер наблюдения зафиксировали, как мужчина, имя которого полиция не называет, въезжает во внутренний дворик ресторана "Парк Таверна" в Сент-Луис-парке, городе к западу от Миннеаполиса. На кадрах видно, как мужчина заезжает на парковку ресторана в воскресенье вечером, но не заходит внутрь. По словам полиции, он пытался припарковаться, а затем заехал во внутренний дворик.

Водитель был арестован за преступное убийство. Полиция не предоставила дополнительных подробностей относительно возможного мотива. Они также не идентифицировали жертв.

Дополнение

В письменном заявлении в понедельник Аннелиза Хайткамп, пресс-секретарь Методистской больницы в Сент-Луис-парке, сообщила, что один из погибших и четверо пострадавших работали в этом заведении.

Напомним,

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