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У справі "трансферу Ярмоленка" оголошено першу підозру

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Слідчі ГУ НП у місті Києві повідомили про підозру співзасновнику та голові правління громадської організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність” Олександру Салію. Про це свідчить документ, копію якого має у своєму розпорядженні редакція УНН.

Салій отримав повідомлення про підозру у межах розслідування кримінального провадження № 42018270000000062. Співзасновник та голова правління ГО підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна - ред.).

Нагадаємо, що відповідне кримінальне провадження було відкрите 21 березня 2018 року, за фактом шахрайства з грошима, які так і не були сплачені на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність” адміністрацією столичного ФК “Динамо”, за трансфер Андрія Ярмоленка до німецького клубу “Боруссія”.

Трансфер Ярмоленка відбувся ще у серпні 2017 року. За нього чернігівська материнська школа футболіста мала отримати від ФК “Динамо” (Київ) платіж солідарності у 286,4 тис. євро. Проте, з невідомих причин, частину зазначеного платежу солідарності у 150 тис. євро "Динамо" у січні 2018 року безпідставно перерахувало громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”, яка не має жодного стосунку до материнської школи футболіста.

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Додамо, що загальна сума трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, становила 25 млн євро, які ТОВ “Футбольний клуб "Динамо (Київ)” (Україна) разом зі створеною ними ж офшорною компанією “Динамо Київ” (Кіпр) ЛТД отримали від дортмундської “Боруссії”.

Порозуміння із "Динамо" намагався знайти директор материнської школи Ярмоленка - Геннадій Прокопович. Утім, у київському клубі численні звернення та прохання Прокоповича сплатити платіж солідарності за Ярмоленка ігнорують уже два роки. 

"Я звернуся до ФІФА. Адже я бачу, що керівництво київського “Динамо” не хоче платити дітям гроші", - сказав Прокопович.

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