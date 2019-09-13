В деле "трансфера Ярмоленко" объявлено первое подозрение

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112715 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104531 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111401 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120131 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148532 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148852 просмотра

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Следователи ГУ НП в городе Киеве сообщили о подозрении соучредителю и председателю правления общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" Александру Салию. Об этом свидетельствует документ, копию которого имеет в своем распоряжении редакция УНН.

Салий получил сообщение о подозрении в рамках расследования уголовного производства № 42018270000000062. Соучредитель и председатель правления ОО подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества - ред.).

Напомним, что соответствующее уголовное производство было открыто 21 марта 2018 года, по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" администрацией столичного ФК "Динамо", за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкий клуб "Боруссия".

Трансфер Ярмоленко состоялся еще в августе 2017 года. За него черниговская материнская школа футболиста должна была получить от ФК "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере 286,4 тыс. евро. Однако, по неизвестным причинам, часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро "Динамо" в январе 2018 года безосновательно перечислило общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность", которая не имеет никакого отношения к материнской школе футболиста.

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Добавим, что общая сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) (Украина) совместно с созданной ими же оффшорной компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии".

Взаимопонимание с "Динамо" пытался найти директор материнской школы Ярмоленко - Геннадий Прокопович. Впрочем, в киевском клубе многочисленные обращения и просьбы Прокоповича оплатить платеж солидарности за Ярмоленко игнорируют уже два года.

"Я обращусь в ФИФА. Ведь я вижу, что руководство киевского "Динамо" не хочет платить детям деньги", - сказал Прокопович.

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