В деле "трансфера Ярмоленко" объявлено первое подозрение

Салий получил сообщение о подозрении в рамках расследования уголовного производства № 42018270000000062. Соучредитель и председатель правления ОО подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества - ред.).

Напомним, что соответствующее уголовное производство было открыто 21 марта 2018 года, по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" администрацией столичного ФК "Динамо", за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкий клуб "Боруссия".

Трансфер Ярмоленко состоялся еще в августе 2017 года. За него черниговская материнская школа футболиста должна была получить от ФК "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере 286,4 тыс. евро. Однако, по неизвестным причинам, часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро "Динамо" в январе 2018 года безосновательно перечислило общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность", которая не имеет никакого отношения к материнской школе футболиста.

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Добавим, что общая сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) (Украина) совместно с созданной ими же оффшорной компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии".

Взаимопонимание с "Динамо" пытался найти директор материнской школы Ярмоленко - Геннадий Прокопович. Впрочем, в киевском клубе многочисленные обращения и просьбы Прокоповича оплатить платеж солидарности за Ярмоленко игнорируют уже два года.

"Я обращусь в ФИФА. Ведь я вижу, что руководство киевского "Динамо" не хочет платить детям деньги", - сказал Прокопович.