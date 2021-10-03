У справі Шефіра до правоохоронних органів викликано багато людей з дуже відомими іменами - Зеленський

Цитата

“Був замах на вбивство, це 100% інформація. Є багато деталей, які я не маю права, поки йде слідство, розповсюджувати. Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників, там йде слідство. Багато людей викликано, я знаю, з дуже відомими іменами. З кимось із них спілкувався Сергій, когось знав, когось підозрює. Там багато людей викликані у відповідні правоохоронні органи”, — сказав Зеленський.

Деталі

На запитання чи правда, що Шефір часто зустрічався з олігархами, Зеленський відповів: “Пан Шефір зустрічався дуже часто з олігархами? Мені це не відомо. З паном Ахметовим він зустрічався, я знаю. У нас було декілька складних моментів, Добропілля, багато енергетичних моментів, багато викликів, багато вугільних проблем, коли щось ми очікували, а щось не очікували”.

За його словами, йому не відомо щодо зустрічі Шефіра з іншими олігархами.

“Чи викликали їх — мені здається, я не маю права про це говорити”, — додав Президент.

Доповнення

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.

У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.



Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство у справі замаху на помічника президента Сергія Шефіра розглядає більше десятка версій.