У справі про підпал автівки журналістів у Броварах оголосили підозру

"За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 23-річному чоловіку за фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України)", - повідомили в прокуратурі.



Так, за даними слідства, вночі 17 серпня у Броварах четверо осіб, за попередньою змовою між собою, з метою знищення чужого майна, вчинили підпал автівки журналістів.



"Перебуваючи на території однієї із багатоповерхівок міста, зловмисники кинули на передню частину автівки невстановлений досудовим розслідуванням предмет, від чого вказаний транспортний засіб почав горіти. Внаслідок вчинених протиправних дій, автомобіль повністю знищено, чим спричинено потерпілому матеріальних збитків на суму 220 тисяч гривень", - зазначають правоохоронці.



Підозрюваний був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.



"На даний час слідством встановлюється місцеперебування ще трьох осіб, причетних до скоєння злочину", - додали в прокуратурі.



Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці затримали двох підозрюваних у підпалі автомобіля співробітника проекту журналістських розслідувань "Схеми" у Броварах.

Минулого тижня стало відомо, що в Броварах під Києвом спалили автомобіль співробітника проекту журналістських розслідувань "Схеми" Бориса Мазура.

Правоохоронці за цим фактом почали кримінальне провадження.