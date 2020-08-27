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В деле о поджоге автомобиля журналистов в Броварах объявили подозрение

Киев • УНН

 • 11229 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В деле о поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах сообщено о подозрении 23-летнему мужчине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В деле о поджоге автомобиля журналистов в Броварах объявили подозрение

"Под процессуальным руководством Броварской местной прокуратуры сообщено о подозрении 23-летнему мужчине по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Так, по данным следствия, ночью 17 августа в Броварах четыре человека, по предварительному сговору между собой, с целью уничтожения чужого имущества, совершили поджог автомобиля журналистов.

"Находясь на территории одной из многоэтажек города, злоумышленники бросили на переднюю часть автомобиля неустановленный досудебным расследованием предмет, от чего указанное транспортное средство начало гореть. Вследствие совершенных противоправных действий, автомобиль полностью уничтожен, чем вызван пострадавшему материальный ущерб на сумму 220 тысяч гривен", - отмечают правоохранители.

Подозреваемый был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"В настоящее время следствием устанавливается местонахождение еще трех человек, причастных к совершению преступления", - добавили в прокуратуре.

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали двух подозреваемых в поджоге автомобиля сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" в Броварах.

На прошлой неделе стало известно, что в Броварах под Киевом сожгли автомобиль сотрудника проекта журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство.

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