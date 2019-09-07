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У Sony Pictures підтвердили вихід Людини-павука з кіновсесвіту Marvel

У Sony Pictures підтвердили вихід Людини-павука з кіновсесвіту Marvel

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Людина-павук не повернеться в фільми студії Marvel найближчим часом, в цьому питанні “на даний момент двері закриті”. Таку заяву зробив головний виконавчий директор Sony Pictures Тоні Вінчікерра на саміті Entertainment & Technology журналу Variety, передає УНН.

При цьому глава кіностудії додав, що попереду “довге життя”. Як припускає Variety, Вінчікерра міг мати на увазі, що коли-небудь в майбутньому супергерой все ж повернеться в картини Marvel.

Керівник Sony Pictures також підкреслив, що студії не відносяться один до одного вороже, незважаючи на те, що не вдалося укласти угоду.

Говорячи про майбутнє екранної Людини-павука, Вінчікерра розповів, що тепер Sony Pictures планує запустити свій кіновсесвіт, використовуючи персонажів, пов’язаних зі світом супергероя. Він запевнив, що з Людиною-павуком “все буде добре”, нагадавши, зокрема, про успіх мультфільму “Людина-павук: Через всесвіти” (анімаційна картина отримала премію “Оскар”), знятого без участі Marvel.

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Раніше стало відомо, що Disney (їй належить Marvel) і Sony більше не будуть співпрацювати в роботі над фільмами про Людину-павука. Як повідомили ЗМІ, між студіями стався конфлікт через те, що Disney наполягала на угоді, що передбачає 50% -ве участь у фінансуванні майбутніх фільмів про супергероя з її боку і при цьому отримання половини прибутку від прокату. “Людина-павук: Далеко від дому” — останній фільм про супергероя, знятий за участю Marvel. Він зібрав у прокаті понад 1 млрд доларів.

Нагадаємо, американські актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс виконають головні ролі в четвертій частині науково-фантастичної кіносаги “Матриця” (The Matrix).

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