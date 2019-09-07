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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111420 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117596 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123636 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150056 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149861 просмотра

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В Sony Pictures подтвердили выход Человека-паука из киновселенной Marvel

В Sony Pictures подтвердили выход Человека-паука из киновселенной Marvel

Киев  •  УНН

 • 30773 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel ближайшее время, в этом вопросе "на данный момент двери закрыты". Такое заявление сделал главный исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра на саммите Entertainment & Technology журнала Variety, передает УНН.

При этом глава киностудии добавил, что впереди “долгая жизнь”. Как предполагает Variety, Винчикерра мог иметь в виду, что когда-нибудь в будущем супергерой все же вернется в картины Marvel.

Руководитель Sony Pictures также подчеркнул, что студии не относятся друг к другу враждебно, несмотря на то, что не удалось заключить сделку.

Говоря об экранном будущем Человека-паука, Винчикерра рассказал, что теперь Sony Pictures планирует запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром супергероя. Он заверил, что с Человеком-пауком “все будет хорошо”, напомнив, в частности, об успехе мультфильма “Человек-паук: Через вселенные” (анимационная картина получила премию “Оскар”), снятого без участия Marvel.

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Ранее стало известно, что Disney (ей принадлежит Marvel) и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке. Как сообщили СМИ, между студиями произошел конфликт из-за того, что Disney настаивала на соглашении, предусматривает 50%-ное участие в финансировании будущих фильмов о супергерое с ее стороны и при этом получение половины прибыли от проката. “Человек-паук: Вдали от дома” — последний фильм о супергерое, снятый при участии Marvel. Он собрал в прокате более 1 млрд долларов.

Напомним, американские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс главные роли в четвертой части научно-фантастической киносаги “Матрица” (The Matrix).

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