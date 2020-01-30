У Сомалі знищили базу терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сомалійські та американські військові завдали авіаудар по розташованій на півдні країни базі терористів. Про це заявив речник уряду Сомалі Мухтар Омар Ізмаїл, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
“Унаслідок удару було знищено одну зайняту аль-Шабаб базу. Нездатність контролювати власну територію свідчить про слабкість влади аль-Шабаб”, - сказав Ізмаїл.
Він додав, що внаслідок дій військових цивільні не постраждали.
За словами речника, упродовж цього тижня сомалійські військові та міжнародні партнери провели поблизу міста Джиліб на півдні країни кілька успішних операцій.
“Усього кілька років тому аль-Шабаб домінував на більшості території південного Сомалі, але нині під тиском сил Сомалі, США та Африканського союзу їх примусили відступити”, - наголосив Ізмаїл.
Нагадаємо, США завдали авіаудару по позиціях бойовиків у Сомалі.