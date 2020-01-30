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В Сомали уничтожили базу террористов

Киев • УНН

 • 16471 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сомалийские и американские военные нанесли авиаудар по расположенной на юге страны базе террористов. Об этом заявил представитель правительства Сомали Мухтар Омар Измаил, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Сомали уничтожили базу террористов

"В результате удара были уничтожены одну занятую аль-Шабаб базу. Неспособность контролировать собственную территорию свидетельствует о слабости власти аль-Шабаб", - сказал Измаил.

Он добавил, что в результате действий военных гражданские не пострадали.

По словам спикера, в последнюю неделю сомалийские военные и международные партнеры провели вблизи города Джилиб на юге страны несколько успешных операций.

"Всего несколько лет назад аль-Шабаб доминировал на большинстве территории южного Сомали, но сейчас под давлением сил Сомали, США и Африканского союза их заставили отступить", - подчеркнул Измаил.

Напомним, США нанесли авиаудар по позициям боевиков в Сомали.

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