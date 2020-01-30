В Сомали уничтожили базу террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сомалийские и американские военные нанесли авиаудар по расположенной на юге страны базе террористов. Об этом заявил представитель правительства Сомали Мухтар Омар Измаил, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"В результате удара были уничтожены одну занятую аль-Шабаб базу. Неспособность контролировать собственную территорию свидетельствует о слабости власти аль-Шабаб", - сказал Измаил.
Он добавил, что в результате действий военных гражданские не пострадали.
По словам спикера, в последнюю неделю сомалийские военные и международные партнеры провели вблизи города Джилиб на юге страны несколько успешных операций.
"Всего несколько лет назад аль-Шабаб доминировал на большинстве территории южного Сомали, но сейчас под давлением сил Сомали, США и Африканского союза их заставили отступить", - подчеркнул Измаил.
Напомним, США нанесли авиаудар по позициям боевиков в Сомали.