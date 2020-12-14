У "Слузі народу" заявили про високу ймовірність бюджетної ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга роду” Олександр Качура заявив, що на цьому тижні, імовірно, Рада не прийме проект Бюджету на 2021 рік, а тому на неї очікує “бюджетні день та ніч”. Про це політик заявив під час брифінгу за підсумками засідання фракції “Слуга народу”, інформує УНН.
“Стосовно себе, то я буду приймати рішення вже в переддень голосування. Чи буде проголосований Бюджет на цьому тижні? Тут сумніви. Я не бачу, що є підтримка законопроекту. Хотілося б, щоб це було на пленарному тижні. Але, думаю, що величезна ймовірність, що в нас буде позачергове засідання. І у нас буде “бюджетна ніч”, “бюджетний ранок” і “бюджетний вечір”. Це буде складний документ, який повинен врахувати інтереси всіх галузей”, - заявив нардеп.
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Нагадаємо, завтра на засіданні Верховна Рада розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.