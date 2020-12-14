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В "Слуге народа" заявили о высокой вероятности бюджетной ночи

Киев • УНН

 • 13581 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга рода" Александр Качура заявил, что на этой неделе, вероятно, Рада не примет проект бюджета на 2021 год, а потому ее ожидают "бюджетные день и ночь". Об этом политик заявил во время брифинга по итогам заседания фракции "Слуга народа", информирует УНН.

В "Слуге народа" заявили о высокой вероятности бюджетной ночи

"Относительно себя, то я буду принимать решение уже в канун голосования. Будет ли проголосован Бюджет на этой неделе? Здесь есть сомнения. Я не вижу, что есть поддержка законопроекта. Хотелось бы, чтобы это было на пленарной неделе. Но, думаю, что есть огромная вероятность, что у нас будет внеочередное заседание. И у нас будет "бюджетная ночь", "бюджетное утро" и "бюджетный вечер". Это будет сложный документ, который должен учесть интересы всех отраслей", - заявил нардеп.

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Напомним, завтра на заседании Верховная Рада рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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