У "Слузі народу" запропонували змінити процедуру призначення директора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Парламенту треба працювати над змінами до закону про Національне антикорупційне бюро, щоб процедура призначення наступного директора НАБУ була конституційною і не викликала питань у Конституційного суду. Про це під час брифінгу після з’їзду "Слуги народу" повідомив голова партії, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, коментуючи ситуацію з рішенням КСУ щодо директора НАБУ Артема Ситника, передає кореспондент УНН.
"Парламент може брати участь законодавчо, засадничо. Тобто, ми можемо працювати, мабуть, над змінами до закону. Про НАБУ. Якщо визнана попередня процедура неконституційною, то, відповідно, нам треба зараз привести її у відповідність до Конституції, щоб наступне призначення відбувалося вже відповідно до Конституції і не викликало питань потім у Конституційного Суду. Що буде далі з самим указом, з його відміною, там, не відміною - це вже питання до Президента, до Офісу Президента", - зазначив Корнієнко, відповідаючи на запитання, як буде розвиватися ситуація з Ситником.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
В Офісі Президента України ж заявили, що нового директора НАБУ оберуть на прозорому конкурсі.
Своєю чергою, в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором НАБУ. Його не звільнено, поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства.
Додамо, що Ситник був призначений у НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка No 218/2015 від 16 квітня 2015 року.