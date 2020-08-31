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В "Слуге народа" предложили изменить процедуру назначения директора НАБУ

Киев • УНН

 • 11544 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Парламенту нужно работать над изменениями в закон о Национальном антикоррупционном бюро, чтобы процедура назначения следующего директора НАБУ была конституционной и не вызывала вопросов у Конституционного суда. Об этом во время брифинга после съезда "Слуги народа" сообщил глава партии, первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, комментируя ситуацию с решением КСУ относительно директора НАБУ Артема Сытника, передает корреспондент УНН.

В "Слуге народа" предложили изменить процедуру назначения директора НАБУ

"Парламент может принимать участие законодательно, принципиально. То есть, мы можем работать, видимо, над изменениями в закон. О НАБУ. Если признана предыдущая процедура неконституционной, то, соответственно, нам нужно сейчас привести ее в соответствие с Конституцией, чтобы следующее назначение происходило уже в соответствии с Конституцией и не вызывало вопросов потом у Конституционного Суда. Что будет дальше с самим указом, с его отменой, там, не отменой - это уже вопрос к Президенту, к Офису Президента", - отметил Корниенко, отвечая на вопрос, как будет развиваться ситуация с Сытником.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В Офисе Президента Украины же заявили, что новый директор НАБУ избран на прозрачном конкурсе.

В свою очередь, в НАБУ заявили, что Сытник остается директором НАБУ. Он не уволен, пока Верховная Рада не примет соответствующие изменения в законодательство.

Добавим, что Сытник был назначен в НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко No 218/2015 от 16 апреля 2015 года.

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