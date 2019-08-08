У "Слузі народу" запевнили, що в Україні не буде диктатури

“Диктатури точно не буде. Вона, насправді, є сьогодні, адже останні кілька місяців була певна узурпація влади з боку Верховної Ради, коли вона не давала президенту виконувати його зобов’язання. Наприклад — призначити міністра закордонних справ, оборони, голову СБУ”, — сказав Разумков.

За його словами, Президента обмежують його моральні принципи — на відміну від деяких його попередників, вони у нього є.

Нагадаємо, у президентській партії “Слуга народу” сформували попередній список кандидатів на посади заступників голови фракції партії.