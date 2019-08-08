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У "Слузі народу" запевнили, що в Україні не буде диктатури

У "Слузі народу" запевнили, що в Україні не буде диктатури

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Попри наявність у Президента України Володимира Зеленського більшості у парламенті, він не буде влаштовувати диктатуру у Верховній Раді. Про це заявив очільник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.

“Диктатури точно не буде. Вона, насправді, є сьогодні, адже останні кілька місяців була певна узурпація влади з боку Верховної Ради, коли вона не давала президенту виконувати його зобов’язання. Наприклад — призначити міністра закордонних справ, оборони, голову СБУ”, — сказав Разумков.

За його словами, Президента обмежують його моральні принципи — на відміну від деяких його попередників, вони у нього є.

Нагадаємо, у президентській партії “Слуга народу” сформували попередній список кандидатів на посади заступників голови фракції партії.

Українські Національні Новини

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