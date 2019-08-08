В "Слуге народа" заверили, что в Украине не будет диктатуры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Несмотря на наличие у Президента Украины Владимира Зеленского большинства в парламенте, он не будет устраивать диктатуру в Верховной Раде. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.
"Диктатуры точно не будет. Она, действительно, есть сегодня, ведь последние несколько месяцев была определенная узурпация власти со стороны Верховной Рады, когда она не давала Президенту выполнять его обязательства. Например - назначить министра иностранных дел, обороны, председателя СБУ", - сказал Разумков.
По его словам, Президента ограничивают его моральные принципы - в отличие от некоторых его предшественников, они у него есть.
Напомним, в президентской партии "Слуга народа" сформировали предварительный список кандидатов на должности заместителей председателя фракции партии.