У "Слузі народу" вважають недоречним створення військової поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У фракції "Слуга народу" мають намір відхилити законопроект щодо створення військової поліції, якщо такий надійде до парламенту. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "ZIK", передає УНН.
"До нас не надходило ще цього законопроекту і, я думаю, що ми будемо відхиляти цей законопроект, тому що зараз змінилась ситуація і не потрібен ще один правоохоронний орган, тому що дуже багато правоохоронних органів у державі, і треба насправді розглядати питання ефективності роботи цих правоохоронних органів. Тому те, що Міністерство оборони хоче ще один орган, - це недоречне питання", - зазначив Арахамія.
За його словами, ініціатива щодо створення військової поліції виникла ще з початку 2014 року, оскільки на вулицях міст було багато озброєних людей. Наразі ситуація всередини країни докорінним чином змінилась, і нормально ці справи розглядає військова прокуратура.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Віктор Чумак вважає, що трьох місяців вистачить для того, щоб перевести військову прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони.