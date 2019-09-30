В "Слуге народа" считают неуместным создания военной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во фракции "Слуга народа" намерены отклонить законопроект о создании военной полиции, если такой поступит в парламент. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "ZIK", передает УНН.
"К нам не поступало еще этого законопроекта и, я думаю, что мы будем отклонять этот законопроект, потому что сейчас изменилась ситуация и не нужен еще один правоохранительный орган, потому что очень много правоохранительных органов в государстве, и надо на самом деле рассматривать вопрос эффективности работы этих правоохранительных органов. Поэтому то, что Министерство обороны хочет еще один орган - это неуместный вопрос", - отметил Арахамия.
По его словам, инициатива о создании военной полиции возникла еще в начале 2014 года, поскольку на улицах городов было много вооруженных людей. Сейчас ситуация внутри страны коренным образом изменилась, и нормально эти дела рассматривает военная прокуратура.
Напомним, главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что трех месяцев хватит для того, чтобы перевести военную прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.