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В "Слуге народа" считают неуместным создания военной полиции

Киев • УНН

 • 9137 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во фракции "Слуга народа" намерены отклонить законопроект о создании военной полиции, если такой поступит в парламент. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "ZIK", передает УНН.

В "Слуге народа" считают неуместным создания военной полиции

"К нам не поступало еще этого законопроекта и, я думаю, что мы будем отклонять этот законопроект, потому что сейчас изменилась ситуация и не нужен еще один правоохранительный орган, потому что очень много правоохранительных органов в государстве, и надо на самом деле рассматривать вопрос эффективности работы этих правоохранительных органов. Поэтому то, что Министерство обороны хочет еще один орган - это неуместный вопрос", - отметил Арахамия.

По его словам, инициатива о создании военной полиции возникла еще в начале 2014 года, поскольку на улицах городов было много вооруженных людей. Сейчас ситуация внутри страны коренным образом изменилась, и нормально эти дела рассматривает военная прокуратура.

Напомним, главный военный прокурор Виктор Чумак считает, что трех месяцев хватит для того, чтобы перевести военную прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.

Украинские Национальные Новости

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