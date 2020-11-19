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У “Слузі народу” спростували чутки про підписи за позбавлення повноважень Дубінського

У “Слузі народу” спростували чутки про підписи за позбавлення повноважень Дубінського

Київ • УНН

 • 25841 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Інформація про те, що у фракції “Слуга народу” збирають підписи за позбавлення Олександра Дубінського депутатських повноважень виявилася неправдивою. Про це УНН повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

“Таких розмов (про збір підписів стосовно Дубінського — ред.) не було. Це не відповідає дійсності. Особисто я, як народний депутат, з усіма колегами намагаюся комунікувати по своїй депутатській діяльності, своїм повноваженням. А те, що ви сказали — такого не було”, — зазначив Качура.

Також нардеп додав, що навіть процедури відкликання депутата за допомогою підписів не існує.

“Немає такої процедури, щоб підписами відкликати депутата. Тим більше — він мажоритарний. Та й взагалі, будь-якого депутата не можна позбавити повноважень завдяки підписам”, — зазначив Качура.

Варто додати, що сьогодні, у декількох Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що у фракції “Слуга народу” збирають підписи за позбавлення депутатських повноважень Олександра Дубінського.

Зауважимо, що Олександр Дубінський балотувався як мажоритарник по 94-му округу в Київській області (міста Васильків і Обухів, Васильківський і Обухівський райони) від партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський є автором Проекту Закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, який став альтернативним до законопроекту спікера Парламенту Дмитра Разумкова, для врегулювання ситуації навколо КСУ.

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