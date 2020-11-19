У “Слузі народу” спростували чутки про підписи за позбавлення повноважень Дубінського

“Таких розмов (про збір підписів стосовно Дубінського — ред.) не було. Це не відповідає дійсності. Особисто я, як народний депутат, з усіма колегами намагаюся комунікувати по своїй депутатській діяльності, своїм повноваженням. А те, що ви сказали — такого не було”, — зазначив Качура.

Також нардеп додав, що навіть процедури відкликання депутата за допомогою підписів не існує.

“Немає такої процедури, щоб підписами відкликати депутата. Тим більше — він мажоритарний. Та й взагалі, будь-якого депутата не можна позбавити повноважень завдяки підписам”, — зазначив Качура.

Варто додати, що сьогодні, у декількох Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що у фракції “Слуга народу” збирають підписи за позбавлення депутатських повноважень Олександра Дубінського.

Зауважимо, що Олександр Дубінський балотувався як мажоритарник по 94-му округу в Київській області (міста Васильків і Обухів, Васильківський і Обухівський райони) від партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський є автором Проекту Закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, який став альтернативним до законопроекту спікера Парламенту Дмитра Разумкова, для врегулювання ситуації навколо КСУ.