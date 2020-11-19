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В "Слуге народа" опровергли слухи о подписях за лишение полномочий Дубинского

В "Слуге народа" опровергли слухи о подписях за лишение полномочий Дубинского

Киев  •  УНН

 • 25834 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Информация о том, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за лишение Александра Дубинского депутатских полномочий оказалась ложной. Об этом УНН сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Таких разговоров (о сборе подписей относительно Дубинского - ред.) не было. Это не соответствует действительности. Лично я, как народный депутат, со всеми коллегами пытаюсь коммуницировать по своей депутатской деятельности, своим полномочиям. А то, что вы сказали - такого не было", - отметил Качура.

Также нардеп добавил, что также процедуры отзыва депутата с помощью подписей не существует.

"Нет такой процедуры, чтобы подписями отозвать депутата. Тем более - он мажоритарный. Да и вообще, любого депутата нельзя лишить полномочий благодаря подписям", - отметил Качура.

Стоит добавить, что сегодня, в нескольких Telegram каналах появилась информация о том, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за лишение депутатских полномочий Александра Дубинского.

Отметим, что Александр Дубинский баллотировался как мажоритарщик по 94-му округу в Киевской области (города Васильков и Обухов, Васильковский и Обуховский районы) от партии "Слуга народа".

Напомним, что Александр Дубинский является автором проекта закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", который стал альтернативным законопроекту спикера парламента Дмитрия Разумкова, для урегулирования ситуации вокруг КСУ.

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