У "Слузі народу" спрогнозувати ефект від оголошеної Гончаруком війни нелегальним АЗС

"Нелегальні АЗС – вони і 10 років тому, і 12 років тому існували. Я свого часу була міським головою - скільки тривала ця безплідна боротьба… спочатку рік-два все вдавалось, а потім знову, як гриби після дощу, вони з'являлися. Звісно, я маю надію, що ця справа буде доведена до кінця.

Є кілька варіантів розвитку подій: якщо правоохоронці, які відповідають за виявлення нелегальних АЗС, будуть відчувати, що політична воля найвищого керівництва держави є системною, якщо будуть розуміти, що повернення нелегальних АЗС загрожує покараннями, які будуть наступати безповоротно – ефект буде.

Але є ще один розвиток подій: завершення децентралізації. Коли на місцях з'являться відповідальні керівники, які будуть вмотивовані виявляти нелегальних керівників заправок, бо у руках місцевого керівництва будуть адміністративні, фінансові методи впливу – нелегальних АЗС не буде", - вважає Верещук.

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Вона також наголосила на тому, що місцева влада має бути зацікавлена у тому, аби акцизи з палива збиралися легально.

"Бо тільки через каральний орган боротися із цим явищем не можна: де є примус – там є корупція.

Тому маємо два напрямки розвитку подій: децентралізація і політична воля", - резюмувала нардеп.

Як писав УНН, за дорученням Кабміну, за останні кілька тижнів, правоохоронні органи припинили роботу понад 600 нелегальних АЗС по всій країні. 243 станції були повністю демонтовані.

"В Україні не буде тіньового ринку. Всі схеми будуть викриті і ліквідовані, а їх учасники - притягнуті до відповідальності", - анонсував прем'єр Олексій Гончарук.

Раніше нафтотрейдери під час зустрічі з представниками влади наголошували на проблемі нелегальних АЗС в країні, уточнивши, що їх частка на ринку України досягла вже близько 25%.