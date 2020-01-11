В "Слуге народа" спрогнозировать эффект от объявленной Гончаруком войны нелегальным АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Нелегальные АЗС - проблема, которая существует более 10 лет. И сегодня, по политической воле правительства и системности его шагов, есть все основания рассчитывать на успешность борьбы с теневыми игроками топливного рынка. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Нелегальные АЗС - они и 10 лет назад, и 12 лет назад существовали. Я в свое время была городским головой - сколько длилась эта бесплодная борьба... сначала год-два все удавалось, а затем снова, как грибы после дождя, они появлялись. конечно, я надеюсь, что это дело будет доведено до конца.
Есть несколько вариантов развития событий: если правоохранители, которые отвечают за обнаружение нелегальных АЗС, будут чувствовать, что политическая воля высшего руководства государства является системной, если будут понимать, что возвращение нелегальных АЗС грозит наказаниями, которые будут наступать безвозвратно - эффект будет.
Но есть еще один развитие событий: завершение децентрализации. Когда на местах появятся ответственные руководители, которые будут мотивированы выявлять нелегальных руководителей заправок, потому что в руках местного руководства будут административные, финансовые методы воздействия - нелегальных АЗС не будет", - считает Верещук.
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Она также отметила, что местная власть должна быть заинтересована в том, чтобы акцизы с топлива собирались легально.
"Потому что только через карательный орган бороться с этим явлением нельзя: где есть принуждение - там есть коррупция.
Поэтому имеем два направления развития событий: децентрализация и политическая воля", - резюмировала нардеп.
Как писал УНН, по поручению Кабмина, за последние несколько недель, правоохранительные органы прекратили работу более 600 нелегальных АЗС по всей стране. 243 станции были полностью демонтированы.
"В Украине не будет теневого рынка. Все схемы будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности", - анонсировал премьер Алексей Гончарук.
Ранее нефтетрейдеры во время встречи с представителями власти отмечали проблеме нелегальных АЗС в стране, уточнив, что их доля на рынке Украины достигла уже около 25%.