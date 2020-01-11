В "Слуге народа" спрогнозировать эффект от объявленной Гончаруком войны нелегальным АЗС

КИЕВ. 11 января. УНН. Нелегальные АЗС - проблема, которая существует более 10 лет. И сегодня, по политической воле правительства и системности его шагов, есть все основания рассчитывать на успешность борьбы с теневыми игроками топливного рынка. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.