У “Слузі народу” розповіли, як можна виграти війну з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Україна може виграти війну з Росією, якщо зробить економічний прорив. Про це повідомила під час медіа-заходу у вівторок голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає кореспондент УНН.
“Ми завоювали свою свободу, в тому числі під час майданів, завоювали, щоб потім, після цієї свободи, стати економічно більш заможними, ніж агресор, який воює з нами. Ми можемо виграти війну, якщо ми зробимо економічний прорив. Ми можемо показати Росії як нації, що ми можемо жити благополучно і краще, ніж живуть вони”, — сказала Третьякова.
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З її слів, все це пов’язано з економічним зростанням і конкуренцією, в тому числі міжнародною.
“Тому що перевернувши свої цінності від Росії до Європи, ми маємо зробити такий самий економічний прорив і нарешті отримати рівні умови і правила гри, в тому числі у трудових відносинах, але і стимули для розвитку економіки, отримати нарешті те, що ми називаємо щастям”, — сказала голова комітету.
Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.