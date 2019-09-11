У "Слузі народу" пояснили високий поріг в законі про конфіскацію активів тіньовою зайнятістю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Високий поріг настання відповідальності за незаконне збагачення чиновників пояснюється можливою тіньовою зайнятістю державного чиновника в минулому і наявністю в нього заощаджень. Про це повідомила народний депутат України (фракція “Слуга народу”) Галина Янченко журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Розуміючи, що багато громадян працювали раніше неофіційно, що у них можуть бути якісь заощадження, тому і була встановлена такий — я би не сказала, що це великий поріг, — це середній поріг”, — зазначила Янченко.
За її словами, наразі законопроект передбачає настання адміністративної відповідальності чиновника за незаконні активи на загальну суму в 9 млн грн (у цьому випадку може бути застосована цивільна конфіскація), а для настання кримінальної відповідальності — з 11,5 млн грн.
При цьому вона додала, що головним при ухваленні цього закону є повернення незаконних активів, а не засудження корумпованих чиновників.
Нагадаємо, народні депутати України підтримали в першому читанні президентський законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників і притягнення їх до відповідальності.