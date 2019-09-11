В "Слуге народа" объяснили высокий порог в законе о конфискации активов теневой занятостью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Высокий порог наступления ответственности за незаконное обогащение чиновников объясняется возможной теневой занятостью государственного чиновника в прошлом и наличием у него сбережений. Об этом сообщила народный депутат Украины (фракция “Слуга народа”) Галина Янченко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Понимая, что многие граждане работали ранее неофициально, что в них могут быть какие-то сбережения, поэтому и была установлена такой — я бы не сказала, что это большой порог, — это средний порог”, — отметила Янченко.
По ее словам, сейчас законопроект предусматривает наступление административной ответственности чиновника за незаконные активы на общую сумму в 9 млн грн (в этом случае может быть применена гражданская конфискация), а для наступления уголовной ответственности — с 11,5 млн грн.
При этом она добавила, что главным при принятии этого закона является возвращение незаконных активов, а не осуждения коррумпированных чиновников.
Напомним, народные депутаты Украины поддержали в первом чтении президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и привлечения их к ответственности.