У "Слузі народу" планують висувати жінок у мери не лише в Києві

Відповідаючи на питання, чи не з’явилися конфлікти всередині партії після обрання кандидатом на пост мера Києва Ірини Верещук, Кравчук відповіла: "Ми якось нормально всі відреагували. Після цього і Микола Тищенко написав, що готовий допомагати. І (Олександр - ред.) Дубінський написав, що він не буде висуватися і буде допомагати. Я думаю, і (Олександр - ред.) Качура, і (Дмитро - ред.) Гурін будуть долучатися. Немає якогось такого незакритого гештальту після цього. В принципі, я вважаю, що Ірина перемогла заслужено. Дійсно, підтримка фракції справжня. У неї не великий відрив від наступного кандидата, але все ж таки вона на першому місці. Приємно, що Президент таки підтримав вже рішення фракції. Щоб це не було так, що рішення фракції одне, а соціологія і думка Президента інша. Тут три бали з трьох".

За її словами, наразі дуже важливо грамотно побудувати передвиборчу кампанію, адже часу дуже мало.

"Я думаю, якраз у зв’язку з тим, що вона (Верещук - ред.) такий, фактично можна сказати, несподіваний кандидат-джокер, то це якраз буде зовсім інша кампанія. Зрозуміло, що штаб є, працівники є, юридична частина також готова, також є вже приблизні ідеї щодо кандидатів до міської ради. Але сам факт, по-перше, гендерний. Я дуже рада, що з’являться кандидати-жінки. Не тільки в Києві буде кандидат жінка, а і в інших обласних центрах також планується. Зокрема, у Сумах Тетяна Рябуха. Сподіваємося, що все таки на ній зупинять свій вибір", - сказала Кравчук.

Окрім того, вона додала, що Верещук потрібно підтягнути до своєї команди сильних жінок.

"По-перше, вона буде незручним суперником для Кличка - у неї низький антирейтинг. Потрібно, звичайно, ще впізнаваність збільшити, хоча вона і так стартово непогана, однозначно хороша. Але ще можна збільшити, щоб кияни її знали, а не загальнонаціонально. Я б не недооцінювала, бо там такий скепсис з’явився в соцмережах. Власне, основне - пройти в другий тур їй і Кличку, а там вже може зіграти антирейтинг Кличка", - додала Кравчук.

За її словами, у Верещук є шанс на перемогу, адже раніше у киян не було альтернативи у виборі мера.

Як повідомляв УНН, кандидатом від "Слуги народу" на київських виборах буде Ірина Верещук. Вона запросила діючого мера Києва Віталія Кличка на дебати.