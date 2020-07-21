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У "Слузі народу" планують висувати жінок у мери не лише в Києві

У "Слузі народу" планують висувати жінок у мери не лише в Києві

Київ • УНН

 • 22433 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У пратії "Слуга народу" працюють над передвиборчою програмою їхнього кандидата на пост мера Києва Ірини Верещук, юридична частина вже готова. Також в мери планують висувати інших жінок, зокрема на пост мера Сум претендуватиме Тетяна Рябуха. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Відповідаючи на питання, чи не з’явилися конфлікти всередині партії після обрання кандидатом на пост мера Києва Ірини Верещук, Кравчук відповіла: "Ми якось нормально всі відреагували. Після цього і Микола Тищенко написав, що готовий допомагати. І (Олександр - ред.) Дубінський написав, що він не буде висуватися і буде допомагати. Я думаю, і (Олександр - ред.) Качура, і (Дмитро - ред.) Гурін будуть долучатися. Немає якогось такого незакритого гештальту після цього. В принципі, я вважаю, що Ірина перемогла заслужено. Дійсно, підтримка фракції справжня. У неї не великий відрив від наступного кандидата, але все ж таки вона на першому місці. Приємно, що Президент таки підтримав вже рішення фракції. Щоб це не було так, що рішення фракції одне, а соціологія і думка Президента інша. Тут три бали з трьох".

За її словами, наразі дуже важливо грамотно побудувати передвиборчу кампанію, адже часу дуже мало.

"Я думаю, якраз у зв’язку з тим, що вона (Верещук - ред.) такий, фактично можна сказати, несподіваний кандидат-джокер, то це якраз буде зовсім інша кампанія. Зрозуміло, що штаб є, працівники є, юридична частина також готова, також є вже приблизні ідеї щодо кандидатів до міської ради. Але сам факт, по-перше, гендерний. Я дуже рада, що з’являться кандидати-жінки. Не тільки в Києві буде кандидат жінка, а і в інших обласних центрах також планується. Зокрема, у Сумах Тетяна Рябуха. Сподіваємося, що все таки на ній зупинять свій вибір", - сказала Кравчук.

Окрім того, вона додала, що Верещук потрібно підтягнути до своєї команди сильних жінок.

"По-перше, вона буде незручним суперником для Кличка - у неї низький антирейтинг. Потрібно, звичайно, ще впізнаваність збільшити, хоча вона і так стартово непогана, однозначно хороша. Але ще можна збільшити, щоб кияни її знали, а не загальнонаціонально. Я б не недооцінювала, бо там такий скепсис з’явився в соцмережах. Власне, основне - пройти в другий тур їй і Кличку, а там вже може зіграти антирейтинг Кличка", - додала Кравчук.

За її словами, у Верещук є шанс на перемогу, адже раніше у киян не було альтернативи у виборі мера.

Як повідомляв УНН, кандидатом від "Слуги народу" на київських виборах буде Ірина Верещук. Вона запросила діючого мера Києва Віталія Кличка на дебати

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