В "Слуге народа" планируют выдвигать женщин в мэры не только в Киеве

Отвечая на вопрос, не появились ли конфликты внутри партии после избрания кандидатом на пост мэра Киева Ирины Верещук, Кравчук ответила: "Мы как-то нормально все отреагировали. После этого и Николай Тищенко написал, что готов помогать. И (Александр - ред.) Дубинский написал, что он не будет выдвигаться и будет помогать. Я думаю, и (Александр - ред.) Качура, и (Дмитрий - ред.) Гурин будут участвовать. Нет какого-то такого незакрытого гештальта после этого. В принципе, я считаю, что Ирина победила заслуженно. Действительно, поддержка фракции настоящая. У нее не большой отрыв от следующего кандидата, но все же она на первом месте. Приятно, что Президент таки поддержал уже решение фракции. Чтобы это не было так, что решение фракции одно, а социология и мнение Президента другая. Здесь три балла из трех".

По ее словам, сейчас очень важно грамотно построить предвыборную кампанию, ведь времени очень мало.

"Я думаю, как раз в связи с тем, что она (Верещук - ред.) такой, фактически можно сказать, неожиданный кандидат-джокер, то это как раз будет совсем другая кампания. Понятно, что штаб есть, работники есть, юридическая часть также готова, также есть уже приблизительные идеи относительно кандидатов в городской совет. Но сам факт, во-первых, гендерный. Я очень рада, что появятся кандидаты-женщины. Не только в Киеве будет кандидат женщина, но и в других областных центрах также планируется. В частности, в Сумах Татьяна Рябуха. Надеемся, что все-таки на ней остановят свой выбор", - сказала Кравчук.

Кроме того, она добавила, что Верещук нужно подтянуть в свою команду сильных женщин.

"Во-первых, она будет неудобным соперником для Кличко - у нее низкий антирейтинг. Нужно, конечно, еще узнаваемость увеличить, хотя она и так стартово неплохая, однозначно хорошая. Но еще можно увеличить, чтобы киевляне ее знали, а не общенационально. Я бы не недооценивала, там такой скепсис появился в соцсетях. Собственно, главное - пройти во второй тур ей и Кличко, а там уже может сыграть антирейтинг Кличко", - добавила Кравчук.

По ее словам, у Верещук есть шанс на победу, ведь раньше у киевлян не было альтернативы в выборе мэра.

Как сообщал УНН, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Ирина Верещук. Она пригласила действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты.