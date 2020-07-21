В "Слуге народа" планируют выдвигать женщин в мэры не только в Киеве

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102507 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111737 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116621 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149854 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116405 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141201 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104186 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102830 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105095 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 53155 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 76027 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 56687 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

02:42 • 38937 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 67553 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 113090 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 149859 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 141204 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 392195 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 342634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 83119 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 107945 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136063 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213097 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 239655 просмотра
Актуальное
В "Слуге народа" планируют выдвигать женщин в мэры не только в Киеве

В "Слуге народа" планируют выдвигать женщин в мэры не только в Киеве

Киев  •  УНН

 • 22431 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В пратии "Слуга народа" работают над предвыборной программой их кандидата на пост мэра Киева Ирины Верещук, юридическая часть уже готова. Также в мэры планируют выдвигать других женщин, в частности на пост мэра Сум будет претендовать Татьяна Рябуха. Об этом УНН рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос, не появились ли конфликты внутри партии после избрания кандидатом на пост мэра Киева Ирины Верещук, Кравчук ответила: "Мы как-то нормально все отреагировали. После этого и Николай Тищенко написал, что готов помогать. И (Александр - ред.) Дубинский написал, что он не будет выдвигаться и будет помогать. Я думаю, и (Александр - ред.) Качура, и (Дмитрий - ред.) Гурин будут участвовать. Нет какого-то такого незакрытого гештальта после этого. В принципе, я считаю, что Ирина победила заслуженно. Действительно, поддержка фракции настоящая. У нее не большой отрыв от следующего кандидата, но все же она на первом месте. Приятно, что Президент таки поддержал уже решение фракции. Чтобы это не было так, что решение фракции одно, а социология и мнение Президента другая. Здесь три балла из трех".

По ее словам, сейчас очень важно грамотно построить предвыборную кампанию, ведь времени очень мало.

"Я думаю, как раз в связи с тем, что она (Верещук - ред.) такой, фактически можно сказать, неожиданный кандидат-джокер, то это как раз будет совсем другая кампания. Понятно, что штаб есть, работники есть, юридическая часть также готова, также есть уже приблизительные идеи относительно кандидатов в городской совет. Но сам факт, во-первых, гендерный. Я очень рада, что появятся кандидаты-женщины. Не только в Киеве будет кандидат женщина, но и в других областных центрах также планируется. В частности, в Сумах Татьяна Рябуха. Надеемся, что все-таки на ней остановят свой выбор", - сказала Кравчук.

Кроме того, она добавила, что Верещук нужно подтянуть в свою команду сильных женщин.

"Во-первых, она будет неудобным соперником для Кличко - у нее низкий антирейтинг. Нужно, конечно, еще узнаваемость увеличить, хотя она и так стартово неплохая, однозначно хорошая. Но еще можно увеличить, чтобы киевляне ее знали, а не общенационально. Я бы не недооценивала, там такой скепсис появился в соцсетях. Собственно, главное - пройти во второй тур ей и Кличко, а там уже может сыграть антирейтинг Кличко", - добавила Кравчук.

По ее словам, у Верещук есть шанс на победу, ведь раньше у киевлян не было альтернативы в выборе мэра.

Как сообщал УНН, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Ирина Верещук. Она пригласила действующего мэра Киева Виталия Кличко на дебаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы