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У “Слузі народу” оприлюднили перелік комітетів, які хочуть залишити у Раді

У “Слузі народу” оприлюднили перелік комітетів, які хочуть залишити у Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У партії “Слуга народу” оприлюднили список з 22 комітетів, які планують залишити у Верховній Раді України 9 скликання, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook пресслужби партії.

Так, повідомляється, що на першому засіданні Підготовчої депутатської групи представники партії “Слуга Народу” запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9 скликання з 27 до 22 і утворити такі комітети:

1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
2. Комітет з питань бюджетних відносин
3. Комітет з питань економічного розвитку
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин
7. Комітет з питань цифрової трансформації
8. Комітет з питань правової політики
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики
10. Комітет з питань антикорупційної політики
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
13. Комітет з питань інфраструктури
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
16. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
18. Комітет з питань свободи слова
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
22. Комітет з питань соціальної політики.

Також у пресслужбі нагадали, що, відповідно до статті 10 Закону України “Про приватизацію державного та комунального майна”, у Верховній Раді також діє Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Як повідомляв УНН, раніше очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков під час засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України заявив про плани політсили щодо скорочення кількості комітетів у ВР

Українські Національні Новини

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