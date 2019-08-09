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В "Слуге народа" обнародовали перечень комитетов, которые хотят оставить в Раде

В "Слуге народа" обнародовали перечень комитетов, которые хотят оставить в Раде

Киев  •  УНН

 • 9836 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В партии "Слуга народа" обнародовали список из 22 комитетов, которые планируют оставить в Верховной Раде Украины 9 созыва, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы партии.

Так, сообщается, что на первом заседании Подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9 созыва с 27 до 22 и образовать следующие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
2. Комитет по вопросам бюджетных отношений
3. Комитет по вопросам экономического развития
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений
7. Комитет по вопросам цифровой трансформации
8. Комитет по вопросам правовой политики
9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики
11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
13. Комитет по вопросам инфраструктуры
14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики
15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
18. Комитет по вопросам свободы слова
19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
22. Комитет по вопросам социальной политики.

Также в пресс-службе напомнили, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", в Верховной Раде также действует Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Как сообщал УНН, ранее глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины заявил о планах политсилы по сокращению количества комитетов в ВР.

Украинские Национальные Новости

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