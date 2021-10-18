У "Слузі народу" не виключають, що обговорять на фракції "питання Третьякової"

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“Сьогодні в нас засідання фракції буде, я очікую, що керівництво поставить це питання на голосування. Тому що, все ж таки, це делегат від нашої партії. Профільний комітет соцполітики. Є звернення від всіх політичних фракцій щодо кадрового рішення. Треба, щоб фракція визначилася”, — заявив Качура.

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Щодо позбавлення її мандата, нардеп відзначив, що така процедура неможлива.

“Позбавити мандата неможливо, немає такої процедури. Я не знаю, хто таке розповідає, але я думаю, що політичне рішення. Там кажуть про відсторонення від ведення засідань, саме про це йшла мова і відсторонення головування в Комітеті. Можливо, щось неправильно зрозуміли, але немає такої можливості, щоб позбавляти через комітет ВР когось депутатського мандату. Це рішення може прийняти партія. І то з юридичної точки зору, насправді, немає відповіді. Як це взагалі технічно зробити. Третьякова є членом фракції. Я думаю, що тут повинна бути політична відповідальність. І повинна бути чітка позиція фракції, щодо тих висловлювань, які мали місце навіть у внутрішньому партійному чаті”, — повідомив Качура.

До слова, у коментарі УНН Олександр Качура відзначив, що цього питання у порядку денному немає, однак розглянути його необхідно.

Що було раніше

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.