В "Слуге народа" не исключают, что обсудят на фракции "вопрос Третьяковой"

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"Сегодня у нас заседании фракции будет, я ожидаю, что руководство поставит этот вопрос на голосование. Потому что, все же, это делегат от нашей партии. Профильный комитет соцполитики. Есть обращения от всех политических фракций относительно кадрового решения. Надо, чтобы фракция определилась", - заявил Качура.

Детали

Относительно лишения ее мандата, нардеп отметил, что такая процедура невозможна.

"Лишить мандата невозможно, нет такой процедуры. Я не знаю, кто такое говорит, но я думаю, что политическое решение. Там говорят об отстранении от ведения заседаний, именно об этом шла речь и отстранение председательства в Комитете. Возможно, что-то неправильно поняли, но нет такой возможности, чтобы лишать через комитет ВР кого-то депутатского мандата. Это решение может принять партия. И то с юридической точки зрения, на самом деле, нет ответа. Как это вообще технически сделать. Третьякова является членом фракции. Я думаю, что здесь должна быть политическая ответственность. И должна быть четкая позиция фракции относительно тех высказываний, которые имели место даже во внутреннем партийном чате", - сообщил Качура.

К слову, в комментарии УНН Александр Качура отметил, что этого вопроса в повестке дня нет, однако рассмотреть его необходимо.

Что было раньше

Во время заседания в Раде депутат от группы "Партия "За майбутнє" Игорь Палица заявил, что депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "Слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в Конституции, и считают, что они могут набросить кому-то платок на рот, то мне кажется, что "позор" это вам". Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо относительно отстранения Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".