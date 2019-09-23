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У "Слузі народу" не виключають розгляду закону про столицю до 3 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Законопроект про столицю буде включений до порядку денного і розглянутий у першому читанні у Верховній Раді до 3 жовтня. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції у Києві, передає корреспондент УНН.

"У мене враження, що до 3 жовтня ми його точно побачимо і проголосуємо", - зазначив нардеп, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде внесений законопроект про столицю до порядку денного наступного сесійного тижня.

Нагадаємо, 19 вересня народні депутати включили до порядку денного сесії законопроект про столицю №2143.

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