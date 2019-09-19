Нардепи включили до порядку денного законопроект про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Народні депутати включили до порядку денного сесії законопроект про столицю №2143. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" направлений на створення законодавчих передумов для виконання положень Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування в частині реалізації права жителів Києва самостійно вирішувати, в межах Конституції та законів України, питання місцевого значення, наближення органів місцевого самоврядування до громади міста Києва, а також уточнення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою надання можливості громаді міста Києва впливати на політичні та соціально-економічні процеси у столиці.
Зокрема, пропонується розмежувати повноваження голови Київміськдержадміністрації і мера столиці.
При цьому, парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину строків внесення альтернативних законопроектів.
Нагадаємо, вибори мера столиці України можуть відбутися у грудні.