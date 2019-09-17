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Вибори мера столиці України можуть відбутися у грудні

Вибори мера столиці України можуть відбутися у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. До українського парламенту внесли проект закону, що передбачає проведення позачергових виборів мера Києва та міської ради 8 грудня 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ”, що з’явився на сайті Верховної Ради України.

Документом передбачається розмежування посад мера столиці та голови КМДА.

“Посада Голови Київської міської державної адміністрації є не сумісною з будь-якою іншою посадою”, — йдеться в тексті проекту закона.

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У документі також пропонується ліквідація районних держадміністрації.

“Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом здійснити ліквідацію районних у місті Києві державних адміністрацій та реорганізацію Київської міської державної адміністрації”, — йдеться в документі.

Нагадаємо, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив мотивацію звільнення Кличка з посади голови КМДА. В свою чергу, Кличко переконаний, що подання Кабінету міністрів про його звільнення з посади голови КМДА є кроком до запровадження в столиці двовладдя.

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