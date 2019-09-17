Выборы мэра столицы Украины могут состояться в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В украинский парламент внесли проект закона, предусматривающий проведение внеочередных выборов мэра Киева и городского совета 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий законопроект “О внесении изменений в Закон Украины” О столице Украины — городе-герое Киеве", появившийся на сайте Верховной Рады Украины.
Документом предусматривается разграничение должностей мэра столицы и главы КГГА.
“Должность председателя Киевской городской государственной администрации является не совместимой с любым другим должностями”, — говорится в тексте проекта закона.
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В документе также предлагается ликвидация районных госадминистраций.
“Кабинета Министров Украины в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Закона осуществить ликвидацию районных в городе Киеве государственных администраций и реорганизации Киевской городской государственной администрации”, — говорится в документе.
Напомним, правительство согласовало освобождение Кличко с должности главы КГГА.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА. В свою очередь, Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его освобождении от должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.