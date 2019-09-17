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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 76356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113543 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105320 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112081 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120497 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148728 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149001 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выборы мэра столицы Украины могут состояться в декабре

Выборы мэра столицы Украины могут состояться в декабре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В украинский парламент внесли проект закона, предусматривающий проведение внеочередных выборов мэра Киева и городского совета 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий законопроект “О внесении изменений в Закон Украины” О столице Украины — городе-герое Киеве", появившийся на сайте Верховной Рады Украины.

Документом предусматривается разграничение должностей мэра столицы и главы КГГА.

“Должность председателя Киевской городской государственной администрации является не совместимой с любым другим должностями”, — говорится в тексте проекта закона.

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В документе также предлагается ликвидация районных госадминистраций.

“Кабинета Министров Украины в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Закона осуществить ликвидацию районных в городе Киеве государственных администраций и реорганизации Киевской городской государственной администрации”, — говорится в документе.

Напомним, правительство согласовало освобождение Кличко с должности главы КГГА.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА. В свою очередь, Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его освобождении от должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.

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