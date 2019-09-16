Богдан допускає, що балотуватиметься у мери Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Богдан не виключає того, що буде балотуватися у мери Києва. Про це він розповів у інтерв’ю ВВС News Україна, передає УНН.
“Я ніколи над цим серйозно не задумувався, але от останні події показали, що аудиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на декілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав — як перша ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, — я вже її майже вивів. І мені треба зайнятись чимось серйозним. Наприклад, вибори мера. Ні, я шуткую, звичайно. Але чому б і ні?”, — розповів він.
Нагадаємо, уряд погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив мотивацію звільнення Кличка з посади голови КМДА. В свою чергу, Кличко переконаний, що подання Кабінету міністрів про його звільнення з посади голови КМДА є кроком до запровадження в столиці двовладдя.