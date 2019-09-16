Богдан допускает, что будет баллотироваться в мэры Киева

“Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил — как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, — я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?”, — рассказал он.

Напомним, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА. В свою очередь, Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его увольнении с должности главы КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.