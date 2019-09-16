Богдан допускает, что будет баллотироваться в мэры Киева

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109372 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101269 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118818 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147862 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148357 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140407 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186831 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Богдан допускает, что будет баллотироваться в мэры Киева

Богдан допускает, что будет баллотироваться в мэры Киева

Киев  •  УНН

 • 15197 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Богдан не исключает того, что будет баллотироваться в мэры Киева. Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина, передает УНН.

“Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил — как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, — я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?”, — рассказал он.

Напомним, правительство согласовало увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил мотивацию увольнения Кличко с должности главы КГГА. В свою очередь, Кличко убежден, что представление Кабинета министров о его увольнении с должности главы КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.

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