Нардепы включили в повестку дня законопроект о столице

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56298 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102827 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109924 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119505 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148205 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148613 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140444 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187663 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Нардепы включили в повестку дня законопроект о столице

Нардепы включили в повестку дня законопроект о столице

Киев  •  УНН

 • 10487 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Народные депутаты включили в повестку дня сессии законопроект о столице №2143. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" направлен на создание законодательных предпосылок для выполнения положений Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления в части реализации права жителей Киева самостоятельно решать, в пределах Конституции и законов Украины, вопросы местного значения, приближение органов местного самоуправления к общине города Киева, а также уточнение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью предоставления возможности общине города Киева влиять на политические и социально-экономические процессы в столице.

В частности, предлагается разграничить полномочия главы Киевгоргосадминистрации и мэра столицы.

При этом, парламентарии приняли решение о сокращении наполовину сроков внесения альтернативных законопроектов.

Напомним, выборы мэра столицы Украины могут состояться в декабре.

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