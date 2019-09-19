Нардепы включили в повестку дня законопроект о столице

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" направлен на создание законодательных предпосылок для выполнения положений Конституции Украины и Европейской хартии местного самоуправления в части реализации права жителей Киева самостоятельно решать, в пределах Конституции и законов Украины, вопросы местного значения, приближение органов местного самоуправления к общине города Киева, а также уточнение полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью предоставления возможности общине города Киева влиять на политические и социально-экономические процессы в столице.

В частности, предлагается разграничить полномочия главы Киевгоргосадминистрации и мэра столицы.

При этом, парламентарии приняли решение о сокращении наполовину сроков внесения альтернативных законопроектов.

Напомним, выборы мэра столицы Украины могут состояться в декабре.