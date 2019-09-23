В "Слуге народа" не исключают рассмотрения закона о столице до 3 октября

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Законопроект о столице будет включен в повестку дня и рассмотрен в первом чтении в Верховной Раде до 3 октября. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.