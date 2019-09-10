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У "Слузі народу" анонсували початок "посадок" високопосадовців

У "Слузі народу" анонсували початок "посадок" високопосадовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Судові справи і позбавлення волі топ-чиновників корупціонерів розпочнуться незабаром, коли запрацює Вищий антикорупційний суд. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Після недоторканності, після імпічменту третє питання на порядку денному — це коли будуть посадки високопосадовців. От посадки високо посадовців, тому що зараз система не реформована, це займає час, є дуже високі сподівання, що антикорупційний суд почне нормально працювати, і люди щось побачать”, — зазначив Арахамія.

При цьому він додав, що провладна більшість у парламенті виконала обіцянку і зобов’язання Президента скасувати недоторканність народних обранців і ухвалила закон про імпічмент.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд № 1025, який обмежує направленість кримінальних справ, підслідних суду, виключно топ-корупцією.

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