У "Слузі народу" анонсували початок "посадок" високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Судові справи і позбавлення волі топ-чиновників корупціонерів розпочнуться незабаром, коли запрацює Вищий антикорупційний суд. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Після недоторканності, після імпічменту третє питання на порядку денному — це коли будуть посадки високопосадовців. От посадки високо посадовців, тому що зараз система не реформована, це займає час, є дуже високі сподівання, що антикорупційний суд почне нормально працювати, і люди щось побачать”, — зазначив Арахамія.
При цьому він додав, що провладна більшість у парламенті виконала обіцянку і зобов’язання Президента скасувати недоторканність народних обранців і ухвалила закон про імпічмент.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд № 1025, який обмежує направленість кримінальних справ, підслідних суду, виключно топ-корупцією.