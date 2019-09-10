В "Слуге народа" анонсировали начало "посадок" высокопоставленных чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Судебные и лишения свободы топ-чиновников коррупционеров начнутся вскоре, когда заработает Высший антикоррупционный суд. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“После неприкосновенности, после импичмента третий вопрос на повестке дня — это когда будут посадки чиновников. Вот посадки высокопоставленных чиновников, потому что сейчас система не реформирована, это занимает время, очень высокие ожидания, что антикоррупционный суд начнет нормально работать, и люди что-то увидят”, — отметил Арахамия.
При этом он добавил, что правящее большинство в парламенте выполнило обещание и обязательство Президента отменить неприкосновенность народных избранников и приняло закон об импичменте.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционный суд № 1025, который ограничивает направленность уголовных дел, подследственных суда, исключительно топ-коррупцией.