У Слов'янську заарештували чоловіка, який під виглядом фокусів розбещував хлопчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд обрав підозрюваному у розбещенні неповнолітніх хлопчиків зі Слов’янська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП Донецької області.
“Суд обрав 24-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Нагадаємо, що 18 березня в поліцію звернулися чотири жінки, які повідомили, що до їх синів, віком від 11 до 14 років місцевий житель тривалий час здійснював розпусні дії. 24-річного чоловіка було затримано. Він зізнався у скоєному”, - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що за даними прокуратури Донецької області - хлопчикам від 13 до 15 років.
Вказано, що за рішенням суду підозрюваного заарештовано на 60 діб з правом внесення застави.
Йому вручили підозру за ст. 156 (Розбещення неповнолітні) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Донеччині затримали чоловіка, який під виглядом фокусів два роки розбещував хлопчиків.