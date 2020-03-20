В Славянске арестовали мужчину, который под видом фокусов развращал мальчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Суд избрал подозреваемому в развращении несовершеннолетних мальчиков из Славянска меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Донецкой области.
"Суд избрал 24-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен. Напомним, что 18 марта в полицию обратились четыре женщины, которые сообщили, что к их сыновьячм в возрасте от 11 до 14 лет местный житель длительное время совершал развратные действия. 24-летний мужчина был задержан. Он признался в содеянном", - говорится в сообщении.
Отметим, что по данным прокуратуры Донецкой области - мальчикам от 13 до 15 лет.
Указано, что по решению суда подозреваемый арестован на 60 суток с правом внесения залога.
Ему вручили подозрение по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Донецкой области задержали мужчину, который под видом фокусов два года развращал мальчиков.