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У Слов'янську під час сесії міськради до зали занесли прапор Росії

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Слов'янську на Донеччині 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал занесли прапор Росії, який потім прибрала поліція, передає УНН.

Деталі

Так, в 7-му річницю захоплення Слов'янська, чоловік вирішив нагадати про недопустимість повторення ситуації. Тому заніс до зали два прапори: Український та Російський.

Проте з'явилися правоохоронці та прибрали триколор й вивели чоловіка.

Доповнення

5 липня 2014 року українські військовослужбовці звільнили місто від проросійських терористів.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.

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